﻿
Надзвичайні події

Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Тернополі живого юнака, який пробув під уламками 8 годин

Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Тернополі живого юнака, який пробув під уламками 8 годин

З-під завалів багатоповерхівки на вулиці Стуса в Тернополі рятувальники дістали живого 20-річного юнака. Він пробув там майже вісім годин.

Про це з місця події передає видання ZAXID.NET.

Як йдеться в публікації, його одразу передали медикам швидкої допомоги.

Про те, що під завалами багатоповерхівки на вул. Стуса, 8 знаходиться жива людина, повідомив під час брифінгу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він прибув до Тернополя на місце обстрілу, щоб проінспектувати рятувальні роботи.

Станом на зараз відомо, що внаслідок комбінованого удару ракетами та дронами по Тернополю загинули 25 людей, серед них — троє дітей. Під завалами ще можуть бути інші загиблі.

Російські окупанти масовано атакували місто вранці 19 листопада – вдарили по житлових багатоповерхівках в мікрорайоні «Сонячний», який розташований на околиці міста. Унаслідок удару суттєві руйнування отримав дев’ятиповерховий будинок по вул. Стуса, 8.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ДСНСрятувальникиТернопільрашистиудар рашистів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Депутати другий день поспіль блокують трибуну Ради, вимагаючи звітів міністрів
Полiтика 19.11.2025 12:30:18
Депутати другий день поспіль блокують трибуну Ради, вимагаючи звітів міністрів
Читати
Ядерна енергія, зброя та 600 мільярдів: про що Трамп говорив із наслідним принцом Саудівської Аравії.
Свiт 19.11.2025 12:14:05
Ядерна енергія, зброя та 600 мільярдів: про що Трамп говорив із наслідним принцом Саудівської Аравії.
Читати
Викрито військових, які систематично крали дизпаливо, призначене для фронту
Війна 19.11.2025 11:45:07
Викрито військових, які систематично крали дизпаливо, призначене для фронту
Читати

Популярнi статтi