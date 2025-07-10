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Нічний терор Києва: пожежі в шести районах, є загиблі та поранені

Нічний терор Києва: пожежі в шести районах, є загиблі та поранені

У ніч проти 10 липня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Києву — із застосуванням дронів-камікадзе, балістичних та крилатих ракет. Внаслідок обстрілу зафіксовано численні влучання та падіння уламків у різних районах міста. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих і 13 поранених. Про це повідомили керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко

Унаслідок атаки:

- зафіксовано влучання в житлові будинки та інфраструктурні об’єкти;

- ППО збила частину цілей, але уламки пошкодили будівлі та авто;

- в кількох районах міста виникли пожежі.

Уражені райони Києва:

Шевченківський район: пожежа на верхньому поверсі житлового будинку, ще кілька адрес із уламками та загоряннями.

Дарницький район: горіли гаражі та заправка, уламки впали у дворі багатоповерхівки.

Солом’янський район: загоряння даху нежитлової будівлі, уламки за ще однією адресою.

Голосіївський район: пожежею знищено вантажний автомобіль.

Подільський район: падіння уламків на територію нежитлової забудови.

Оболонський район (дані уточнюються): можливі пошкодження інфраструктури.

У КМВА повідомили, що кількість постраждалих може зростати, адже люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

Також зафіксовано атаку балістичних ракет, зокрема в напрямку Броварів та Василькова. ППО вдалося знищити частину ворожих цілей, але уламки завдали значних пошкоджень.

Теги:

масований обстріл Києваатака на Київ 10 липня
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