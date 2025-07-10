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Конгрес США готовий затвердити жорсткі санкції проти Кремля

Конгрес США готовий затвердити жорсткі санкції проти Кремля

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Путін "продемонстрував небажання бути розсудливим і серйозно говорити про мирне врегулювання в Україні". У відповідь на це Конгрес готується ухвалити нові санкції проти росії, повідомляє The Hill.

"Я думаю, що ми повинні надіслати йому [путіну] повідомлення", — сказав Джонсон, не виключивши проведення голосування щодо відповідного законопроєкту вже найближчим часом.

Ініціативу підтримав і лідер більшості в Сенаті, республіканець Джон Тун. За його словами, Сенат може проголосувати за законопроєкт до кінця місяця. "Республіканці в Сенаті мають намір співпрацювати з Палатою представників і Білим домом, щоб провести це законодавство через Конгрес і покласти його на стіл президента", – наголосив Тун.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп погодиться підписати законопроєкт про жорсткі санкції проти росії, якщо отримає більше повноважень у питанні їх запровадження.

 

 

Теги:

Конгрес СШАсанкції США проти РФспікер Джонсон
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