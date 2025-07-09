У Кремлі не наважилися розкритикувати Трампа за заяви, що Путін «каже багато маячні»

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що «не може підтвердити» достовірність запису, на якому президент США Дональд Трамп стверджує, що погрожував Володимиру Путіну «розбомбити» Москву, і припустив, що він може бути «фейковим». Також він додав, що «досить спокійно» ставляться до різких висловлювань президента США Дональда Трампа на адресу російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами Пєскова, він «не може підтвердити або спростувати», фейк це чи ні, зазначивши, що «фейків більше, ніж правдивої інформації».

Він додав, що в Кремлі спокійно ставляться до «посилення риторики» президента США щодо Москви, оскільки американський лідер, за його словами «відомий своєю жорсткою стилістикою».

Пєсков зазначив, що Москва «розраховує продовжувати діалог із Вашингтоном» і лінію «на лагодження неабияк поламаних двосторонніх відносин».

Він зазначив, що американський президент «відомий своєю жорсткою стилістикою», однак Москва «розраховує продовжувати діалог» і «лінію на лагодження неабияк поламаних двосторонніх відносин» із Вашингтоном.

Напередодні Трамп заявив, що російський Путін каже «багато маячні» та його слова не мають сенсу.

«Ми чуємо багато маячні з боку Путіна, якщо казати по правді. Він завжди дуже приязний, але все це [його слова] насправді не має сенсу», — заявив він 8 липня під час розмови з журналістами.

ForUA.com нагадує, 8 липня Трамп повідомив, що Путін говорить багато нісенітниць.

Телеканал CNN оприлюднив запис із закритого зібрання донорів у 2024 році, на якому Трамп, будучи ще кандидатом у президенти заявив, що колись погрожував Путіну «розбомбити Москву до бісової матері», аби стримати його від вторгнення в Україну.

«Путіну я сказав: „Якщо ви ввійдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері. Кажу вам, у мене немає вибору“. А потім Путін сказав: „Я тобі не вірю“. Але він повірив мені на 10%», — розповів Трамп, згідно з аудіозаписом.

Як зазначає CNN, пізніше він стверджував, що передав аналогічне попередження лідеру Китаю Сі Цзіньпіну щодо потенційного вторгнення у Тайвань, сказавши йому, що «США розбомблять Пекін».