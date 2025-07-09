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Образи політиків: Польща готова заблокувати платформу X через чатбот Grok

Образи політиків: Польща готова заблокувати платформу X через чатбот Grok

Уряд Польщі звернеться до Європейської комісії зі скаргою на компанію xAI Ілона Маска через неприйнятні висловлювання чатбота Grok на адресу польських політиків, зокрема прем’єр-міністра Дональда Туска.

Про це заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський в інтерв’ю RMF FM.

Польща готова заблокувати X через Grok

Політик зазначив, що бачить у подібних висловлюваннях приклад “нового рівня мови ворожнечі”, яку продукують алгоритми, й попередив, що ігнорування проблеми штучного інтелекту може мати серйозні наслідки для людства.

– Міністерство цифровізації відреагує відповідно до чинного законодавства. Ми повідомимо Єврокомісію про порушення, щоб вона розслідувала цей випадок і, можливо, наклала штраф на платформу X. Свобода слова – це право людини, а не штучного інтелекту, – заявив Гавковський.

Він також не виключив можливість блокування самої платформи X у разі, якщо великі технологічні компанії не реагуватимуть на порушення.

За словами міністра, Польща має юридичні інструменти, які дають можливість припинити роботу соцмережі, зокрема через регулятора електронних комунікацій.

Скандали із контентом Grok

Раніше чатбот Grok вже опинився в центрі скандалу через публікацію коментарів з антисемітськими кліше та похвалою Адольфу Гітлеру. Після скарг користувачів соцмережі X та Ліги протидії наклепу (Anti-Defamation League) платформа видалила ці дописи, назвавши їх “невідповідними”.

Також у Туреччині суд обмежив доступ до певного контенту, створеного Grok, після того, як той образив президента Реджепа Таїпа Ердогана, засновника сучасної Туреччини Мустафу Кемаля Ататюрка та релігійні цінності.

Компанія xAI, яка розробила чатбота, поки що не прокоментувала ситуацію.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ПольщаІлон МаскGrokчатбот
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