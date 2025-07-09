Вперше за 10 років українці почали песимістично дивитися на майбутнє своєї країни

47% опитаних українців вважають, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною зі значним відтоком населення. Це вперше за 10 років, коли частка песимістів перевищила частку оптимістів.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ще у грудні 2024 року лише 28% респондентів песимістично оцінювали майбутнє країни. Тоді як 57% вірили, що через 10 років Україна буде успішною країною. Зараз оптимістичні оцінки зберігають 43% респондентів.

Автори опитування зауважують, що песимістів у контексті сприйняття майбутнього України стало більше в усіх регіонах. Хоча на заході країни їх трохи більше — 47%. Найбільш оптимістично на майбутнє України дивляться на півдні — 49%.

У КМІС припускають, що показники оптимізму/песимізму пов’язані з довірою західним партнерам. Водночас оцінка майбутнього України майже не пов’язана з тим, відчувають українці чи ні підтримку від Європи/США, додають автори опитування.

Так, серед тих, хто відчуває послідовну підтримку Європи, 48% оптимістично дивляться в майбутнє. А серед тих, хто вважає, що Європа вже не підтримує сильно Україну, показники майже ідентичні — 45% оптимістів.

Крім того, респондентів запитали, куди тяжіє українське суспільство — до єднання чи розколу. Порівняно з груднем 2024 року стало більше тих, хто вважає, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації, — з 53% до 61%.

Тенденція до зростання частки тих, хто бачить рух до єднання, спостерігається у всіх регіонах.

Його провели впродовж 15 травня — 3 червня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всій території України, яка підконтрольна українському урядові. Загалом опитали 1011 респондентів у віці 18 років і старше.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%.