У Швейцарії закликали громадян пити більше вина

Міністр економіки та сільського господарства Швейцарії Гай Пармелен звернувся до нації з закликом: пити більше вина. І мова йде не про задоволення — це майже державна місія, пише Le Monde.

За словами Пармелена, ситуація у виноробній галузі «на грані дегустаційної катастрофи»: за останні десять років споживання швейцарського вина впало на 16%, а внутрішня частка ринку знизилась із майже 39% до 35,5%. Світовий ринок теж виносить суворий вирок: алкогольне споживання — найнижче з 1961 року.

Тож міністр запропонував просте, але рішуче рішення: пити більше вина.Особливо — національного виробництва.

«Я закликаю швейцарців частіше обирати наше, рідне вино. Це підтримка не тільки смаку, а й економіки», — заявив Пармелен.

Однак не всім у швейцарському парламенті ця ідея здалась благородною. Депутатка від Партії зелених Мануела Вайхельт обурилась: «Ми боремось, аби молодь менше пила, а дорослі зменшували споживання алкоголю. І тут інший федеральний радник закликає пити більше»