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На Херсонщині рашистський дрон вбив однорічну дитину на очах у бабусі

На Херсонщині рашистський дрон вбив однорічну дитину на очах у бабусі

У селі Правдине Білозерської громади Херсонської області російські війська скоїли черговий воєнний злочин, атакувавши цивільних осіб за допомогою безпілотника. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок удару загинув однорічний хлопчик, який перебував на подвір’ї будинку разом із літньою жінкою.

За його словами, дитина отримала несумісні з життям поранення й загинула на місці. Також внаслідок удару постраждала 64-річна місцева мешканка. Медики діагностували у неї контузію, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму. Незважаючи на серйозні ушкодження, жінка відмовилась від госпіталізації.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Обстріл мирного населення дронами кваліфікується як порушення законів та звичаїв війни.

Теги:

Херсонщинаатака дрона на цивільних
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