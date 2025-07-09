Аномальна спека в Європі призвела до смерті тисяч людей

Рекордна спека, що охопила Європу наприкінці червня — на початку липня 2025 року, стала причиною смерті понад 2300 людей у дванадцяти найбільших містах континенту. Такі дані оприлюднило міжнародне агентство Reuters на основі масштабного дослідження, яке охопило період десяти днів, що завершився 2 липня.

У дослідженні брали участь міста з різних куточків Європи, серед яких Барселона, Мадрид, Лондон, Париж, Мілан, Рим, Афіни, Відень, Берлін, Амстердам, Брюссель та Прага. Саме в цих містах було зафіксовано найбільшу кількість смертей, пов’язаних з екстремальними температурними умовами.

Спека була особливо небезпечною для людей літнього віку, а також осіб із хронічними захворюваннями, які підвищують ризик теплового удару та інших ускладнень. За словами експертів, у багатьох випадках високі температури призводили до перевантаження систем охорони здоров’я.

Згідно з міжнародними експертами, подібні спекотні хвилі ставатимуть частішими і інтенсивнішими, якщо не вживати термінових заходів з пом'якшення наслідків глобального потепління. «Кліматична криза — це вже не абстракція. Вона безпосередньо впливає на життя мільйонів людей у Європі», — заявили в організації, що брала участь у дослідженні.