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СБУ затримала сімейний шпигунський дует з Китаю

СБУ затримала сімейний шпигунський дует з Китаю

Служба безпеки України викрила та затримала двох громадян Китайської Народної Республіки, яких підозрюють у спробі шпигунства на користь іноземної держави. За даними слідства, вони намагалися отримати технічну документацію до українських протикорабельних ракет «Нептун».

За попередньою інформацією, один із затриманих — молодий чоловік, який раніше навчався в одному зі столичних вишів, однак був відрахований і залишився проживати в Києві. Другий фігурант справи — його батько, який, як вважають у СБУ, мав зв’язки з китайськими спецслужбами.

Молодший із підозрюваних намагався вийти на людину, пов’язану з розробкою озброєння для Сил оборони України. Його метою було отримання технічної документації з виробництва українських крилатих ракет «Нептун» — зокрема схем, креслень та інструкцій з виготовлення ключових елементів.

СБУ затримала агента під час передачі йому засекречених матеріалів. Після цього правоохоронці вийшли на його батька, який, за оперативними даними, мав передати зібрану інформацію до китайських спецслужб.

Наразі обидва підозрювані затримані. Ведеться досудове розслідування за статтею про шпигунство (ст. 114 ККУ). Якщо провину буде доведено, їм загрожує до 15 років ув’язнення.

СБУ офіційно ситуацію поки не коментує. У спецслужбі лише підтвердили, що було попереджено «спробу передачі державної таємниці представникам іноземної розвідки».

Теги:

СБУшпигунигромадяни КНРкрилаті ракети Нептун
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