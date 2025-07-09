﻿
Головне

Місія згортається: «Коаліція охочих» змінює пріоритети

Місія згортається: «Коаліція охочих» змінює пріоритети

Велика Британія та країни Європейського Союзу відклали плани щодо розгортання військового контингенту на території України після потенційного припинення вогню. Про це повідомляє газета The Telegraph з посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією видання, причиною такого рішення стали складнощі з врегулюванням війни з боку США, а також відсутність чітких безпекових гарантій для європейських військовослужбовців, які мали б брати участь у місії.

Раніше планувалося розміщення тисяч військових західних країн у ключових містах, портах та на об’єктах критичної інфраструктури України, однак ці плани значно пом’якшили. Наразі увага зосереджена на довготривалій підтримці Києва у війні на виснаження. Це включає розширення постачання боєприпасів, розвиток української оборонної промисловості та підтримку у відновленні інфраструктури.

Наступне засідання «коаліції охочих» заплановане на 10 липня у форматі відеоконференції. Його очолять прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон, який перебуватиме з офіційним візитом у Лондоні. Порядок денний зустрічі передбачає обговорення не лише військової підтримки України, але й питань енергетичного відновлення та планування післявоєнної реконструкції країни.

Видання наголошує, що можливість відправлення західних військ в Україну наразі заблокована через небажання США гарантувати безпеку європейським військовим, а також через відсутність одностайності серед союзників.

Теги:

Коаліція охочихрозгортання військового контингенту на території України
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Схвалено перший у світі препарат від малярії для немовлят
Здоров'я 08.07.2025 23:29:00
Схвалено перший у світі препарат від малярії для немовлят
Читати
Скандальне фехтування: FIE допустила росіян із військовим минулим до чемпіонату світу
Спорт 08.07.2025 23:10:23
Скандальне фехтування: FIE допустила росіян із військовим минулим до чемпіонату світу
Читати
Обʼєктам ЮНЕСКО загрожують посухи та повені: серед них Тадж-Махал та Акрополь
Свiт 08.07.2025 22:51:56
Обʼєктам ЮНЕСКО загрожують посухи та повені: серед них Тадж-Махал та Акрополь
Читати

Популярнi статтi