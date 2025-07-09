Захист неба: Вашингтон може передати Україні ще одну систему Patriot

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість передати Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot на тлі активізації російських атак на Київ. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на двох посадовців.

Як зазначає видання, це може стати першим великим оборонним рішенням нової адміністрації, що виходить за межі обмежень, встановлених за часів Джо Байдена. Білий дім вже звернувся до Пентагону з проханням підготувати варіанти додаткових поставок — зокрема однієї батареї Patriot. Також опрацьовується ідея залучення інших країн до передачі систем ППО Україні.

Україна наразі має лише кілька батарей Patriot, які надані США, Німеччиною та європейським консорціумом. Не всі з них працюють одночасно через технічне обслуговування. Patriot критично необхідні Києву для захисту від ракетних ударів, особливо з огляду на обмежені запаси перехоплювачів.

За словами американських чиновників, армія США має змогу передати ще одну систему — якщо надійде відповідне політичне розпорядження. Проте поки що неясно, скільки саме перехоплювачів США та їхні союзники готові передати, оскільки війни в Україні та на Близькому Сході значно виснажили запаси.

За інформацією WSJ, адміністрація Трампа розглядає посилення оборонної підтримки України як відповідь на відмову Кремля припинити війну, яка триває вже понад три роки. Деталі про інші види зброї, які можуть бути надані Україні, наразі не розголошуються.