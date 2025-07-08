Власника невеликого місцевого шиномонтажу вбили на Троєщині

Близько 7 ранку у Деснянському районі у власному авто невідомий вистрелив і вбив 48-річного киянина.

Поліція Києва повідомила, що встановлює обставини вбивства чоловіка у Деснянському районі столиці.

Вже зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї.

А після — стрілець втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

Відомо, що вбитий — 48-річний власник невеликого бізнесу — шиномонтажу.

Його характеризують, як добру і чуйну людину. Кореспондентці ТК Київ 24 мешканець будинку, біля нього сталась трагедія, розповів, що загиблий оплатив операцію та лікування його доньці.

Жінка за пів години до стрілянини спілкувалась із ним, чоловік збирався на роботу.

Як стало відомо, його прикраси з золота та гроші залишились у власника, тобто пограбунку не було.