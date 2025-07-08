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Російський вплив: президент Чехії розповів про активність спецслужб РФ

Російський вплив: президент Чехії розповів про активність спецслужб РФ

Росія намагається зробити слабшим свого опонента через шпигунство, саботаж, підривну діяльність, кібератаки, психологічні та інформаційна операції, а також кампанії з дезінформації.

Як заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю BBC News Україна, саме цим займаються росіяни.

– Зазвичай ми називаємо це гібридною війною. Росія досить ефективна у гібридній діяльності в Європі, – сказав він.

На думку Петра Павела, Росія є дуже активною в усіх європейських країнах, зокрема в Чехії. Він зазначив, що Москва інвестує у засоби масової інформації та соціальні мережі.

За словами президента Чехії, Європа могла переконатися у цьому на виборах у Румунії – шляхом публікації статей, впливу на деяких політиків і підтримки деяких політичних партій.

Він звернув увагу, що Росія зловживає відвертістю демократій, демократичної системи та доступом до засобів масової інформації, використовуючи штучний інтелект і створюючи фейкову віртуальну реальність у соціальних мережах.

Як сказав президент Чехії, російські спецслужби залишаються активними у багатьох сферах – це навіть має офіційний вигляд.

Наприклад, у різних торгово-промислових палатах і компаніях, які займаються чесько-російською культурною співпрацею, наголосив Петр Павел.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЧехіяПетр Павелагресія рф
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