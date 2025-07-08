"Співпрезидент" Зеленського викликає роздратування у владних колах у США, - ЗМІ

Чинний голова Офісу Президента Андрій Єрмак через систематичні та обґрунтовані твердження щодо його зв'язків із корупціонерами у верхівці української влади лише стримує США у питаннях надання допомоги Україні.

Про це пише колишній радник президента США Дональда Трампа Стів Кортес у колонці на "УП".

Він нагадує, що нещодавно американське видання Politico опублікувало різку критичну статтю про Єрмака під назвою "З Вашингтона досить Андрія Єрмака". Не менш різким був і підзаголовок статті: "Головний помічник президента України затримує реалізацію планів Києва щодо співпраці з американськими урядовцями".

Така заява від Politico майже здається неймовірною для тих, хто працює на найвищих щаблях американських медіа й політики.

"Чому?", - порушує питання Кортес.

На його переконання, Politico як платформа в цілому дуже позитивно висвітлює діяльність Зеленського. Насправді Politico, яким володіє німецька компанія, майже завжди є надзвичайно надійним інструментом зв'язків з громадськістю американської правлячої еліти, тобто підтримує корпоративні інтереси, а також нібито мудру зовнішню політику Вашингтона.

За словами Кортеса, Politico неухильно просуває все більшу залученість США у війну в Україні. Для виборців у Штатах, які поділяють принципи політики "Америка перш за все", що її представляють президент Трамп і віцепрезидент Венс, є дивовижним сам факт того, що навіть упереджене медіа, таке, як Politico, раптом так відкрито виступило проти Єрмака, якого у США часто вважають фактичним "співпрезидентом" Зеленського.

"Найбільш проблематичним питанням щодо Єрмака є постійні, обґрунтовані твердження про системну корупцію, яка, здається, завжди оточує цього впливового політика. Наприклад, коли українські правоохоронні органи розслідували корупційні дії віцепрем’єра Олексія Чернишова, то вони мали достовірні докази того, що він "завдав державі збитків на понад 1 мільярд гривень через схему заниження вартості землі". НАБУ навіть рекомендувало усунути Чернишова з ключової урядової посади та вимагало від нього внести велику заставу на час слідства. Однак Єрмак відмовився звільнити цього скандального чиновника, який продовжує працювати під тінню підозри.

В американців подібні заголовки викликають обурення. Попри те, що Сполучені Штати мають найбагатшу й найбільшу економіку у світі, державний борг там досяг рівня справжньої кризи.

"Наразі більшість громадян Америки з робітничого класу регулярно повідомляють про великі труднощі з оплатою своїх особистих рахунків. Відтак, ідея надсилати величезні суми коштів і техніки через океан до України не знаходить широкої підтримки серед звичайних американців - особливо якщо отримувачів такої допомоги підозрюють у корупції", - продовжує він.

"Окрім постійних звинувачень у корупції, саме Єрмак став вирішальним чинником у звільненні героїчного генерала, який очолював оборону України з 2022 по 2024 рік, – генерала Валерія Залужного. Єрмак відсторонив людину, яка мала надзвичайну повагу і яку настільки впевнено вважали не пов’язаною з корупцією, що генерал Залужний мав неймовірний рівень підтримки у 92% згідно з масштабним опитуванням громадян України. Відтак, на тлі численних підозр навколо Єрмака, не дивно, що Залужний упевнено випереджає Зеленського у потенційній президентській гонці (згідно з даними опитування, проведеного на початку цього року).

Тож як Америка може довіряти уряду, який звільняє Залужного, але залишає Чернишова?", - додає Кортес.

"З американського погляду очевидно: Сполучені Штати можуть залишатися найважливішим і найнадійнішим союзником України лише за тієї умови, що уряд у Києві буде гідним довіри, прозорим і переконливим",- резюмує Кортес.