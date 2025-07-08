США бракує ракет до систем ППО Patriot для втілення їхніх військових планів

США мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, необхідних їм для втілення своїх військових планів. Саме це змусило Вашингтон призупинити постачання відповідних озброєнь для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на власні джерела.

За їхніми словами, після того, як Дональд Трамп вдруге очолив Білий дім, то приблизно ще в лютому його адміністрація почала аудит запасів ракет до Patriot та інших боєприпасів.

Але, останніми місяцями потреби у цих ракетах зросли після того, як США провели операцію проти єменських хуситів та підтримали Ізраїль у протистоянні з Іраном. Так, американські військові використали близько 30 ракет Patriot, щоб відбити удар Ірану по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі.

Заступник американського міністра оборони з питань політики Пентагону Елбріджа Колбі попередив про виснаження боєприпасів у рекомендаційній записці. Документ надіслали іншому заступнику глави Пентагону Стівену Файнбергу, який розпорядився призупинити допомогу Україні, щоб переглянути запаси. Далі рішення Файнберга підписав міністр оборони Піт Гегсет.

Відомо, що США передають зброю Україні двома основними способами: через скорочення арсеналів Міністерства оборони та через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), у рамках якої Пентагон платить підрядникам за виробництво озброєння, яке йде на потреби ЗСУ.

Співрозмовники журналістів видання додали, що заморожування постачань могло вплинути на обидва механізми, оскільки Пентагон надає пріоритет поповненню своїх запасів за підтримки тих самих підрядників, що виготовляють зброю для України.

Загалом, за даними The Guardian, щороку у США виробляють по 600 ракет для систем ППО Patriot. Однак лише в Ірану залишилося понад 1000 балістичних ракет, які він теоретично може використати проти американських баз у регіоні.

2 липня стало відомо, що США призупинили поставки озброєння Україні, а саме ракети та боєприпаси до систем ППО. Причина — зменшення запасів озброєння на складах у США.

В українському Міноборони заявили, що Київ не отримував офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги від США. Там додали, що виходять із "фактичних даних" та перевіряють деталі.

4 липня Трамп та Зеленський провели телефонну розмову. За її підсумками український президент заявив, що Вашингтон "готовий допомагати" Україні із системами ППО.

7 липня Трамп заявив, що США надішлють Україні більше зброї, щоб допомогти захиститися від російських атак. Одразу після цього у Пентагоні повідомили, що вже відправляють її.