В Україні почали діяти нові правила для пухнастих пасажирів автобусів

Кабмін ухвалив нові правила щодо перевезення домашніх тварин у міжміських та міжнародних автобусних маршрутах. Ці зміни покликані забезпечити безпеку пасажирів, комфорт тварин та чітке регулювання правил для перевізників і власників.

Основні положення нових правил:

Дрібні тварини (вагою до 10 кг) повинні транспортуватися виключно у спеціальних контейнерах, клітках або сумках із абсорбуючим дном. Це гарантує чистоту та зручність для інших пасажирів, а також безпеку для самих тварин.

Собаки середніх і великих порід (вагою до 45 кг) обов’язково повинні бути в наморднику та на повідку під час перевезення. Власник такої тварини зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду, щоб уникнути контакту тварини з іншими пасажирами. Сама тварина має перебувати на підлозі автобуса, на спеціальній підстилці, що додатково забезпечує комфорт і чистоту.

Собаки вагою понад 45 кг перевозяться виключно за індивідуальними правилами, встановленими конкретним перевізником. Зазвичай це означає спеціально обладнаний транспорт або окремі умови перевезення, що забезпечують безпеку й тварини, й пасажирів.

Собаки-поводирі мають право на безкоштовне перевезення без окремого квитка і місця. Вони повинні бути в наморднику та на короткому повідку, а також знаходитися безпосередньо поруч із людиною з інвалідністю, якій допомагають.

Нові правила набирають чинності для всіх міжміських і міжнародних автобусних перевезень по території України. Їх ухвалення пов’язане із зростаючою кількістю пасажирів, які подорожують із домашніми тваринами, а також необхідністю врегулювати стандарти безпеки й комфорту для всіх учасників руху.

Очікується, що такі норми допоможуть уникнути конфліктів між пасажирами, забезпечать належні умови для тварин і покращать контроль за дотриманням санітарних та безпекових вимог.