Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки дронів на Харків зросла до 82

У Харкові збільшилася кількість потерпілих від ранкової атаки ворожих БПЛА до 82 осіб.

Серед них поранені та люди, які зазнали гострого шоку. Серед усіх постраждалих — восьмеро дітей: чотири дівчинки та четверо хлопчиків, інформує облпрокуратура.

У відомстві нагадали, що у періоди з 5:20 по 5:40 та з 10:20 по 10:30 росіяни десятьма БпЛА «Герань-2» завдали ударів по цивільних об’єктах у Шевченківському, Холодногірському та Слобідському районах. Внаслідок атаки загинула 34-річна жінка.