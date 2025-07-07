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Надзвичайні події

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки дронів на Харків зросла до 82

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки дронів на Харків зросла до 82

У Харкові збільшилася кількість потерпілих від ранкової атаки ворожих БПЛА до 82 осіб.

Серед них поранені та люди, які зазнали гострого шоку. Серед усіх постраждалих — восьмеро дітей: чотири дівчинки та четверо хлопчиків, інформує облпрокуратура.

У відомстві нагадали, що у періоди з 5:20 по 5:40 та з 10:20 по 10:30 росіяни десятьма БпЛА «Герань-2» завдали ударів по цивільних об’єктах у Шевченківському, Холодногірському та Слобідському районах. Внаслідок атаки загинула 34-річна жінка.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

обстрілиХарківагресія рф
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