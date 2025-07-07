Курська та Бєлгородська області, це гарячі напрямки фронту, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

"Провів сьогодні Ставку. Доповіді по фронту, і це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки, також Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо наші дії на російській території в прикордонні – Курська та Бєлгородська області. Окупанти не відчуватимуть там спокою", - сказав Зеленський.

За його словами, відбулася детальна розмова щодо дронів.

"Маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій. Стримувати російські штурми і забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше", - зазначив він.

ForUA.com нагадує, президент Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером очікування від зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться в Римі вже за кілька днів.