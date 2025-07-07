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Суд над головою АМКУ Кириленком: що відомо

Суд над головою АМКУ Кириленком: що відомо

Чинного голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка судитимуть за підозрою в незаконному збагаченні та внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомляє НАБУ.

За інформацією слідства, впродовж 2020–2023 років, перебуваючи на посаді керівника обласної державної адміністрації, він придбав 21 об’єкт нерухомості та автомобіль преміумкласу BMW X3. Щоб приховати справжнього власника, нерухомість була оформлена на родичів дружини.

Серед набутого майна:

  • 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
  • будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки;
  • 2 гаражних бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлові приміщення площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль BMW X3.

Слідчі встановили, що вартість усього цього майна перевищує офіційні доходи посадовця та його дружини на 72,1 млн грн.

Також упродовж 2020–2023 років чиновник вносив неправдиві дані до електронних декларацій як посадовець, уповноважений на виконання функцій держави.

Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після публікації журналістського розслідування "Радіо Свобода".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

судНАБУКириленко Павло
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