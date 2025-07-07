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Зеленський зустрінеться з президентом Італії у Римі

Зеленський зустрінеться з президентом Італії у Римі

Президент України Володимир Зеленський незабаром проведе зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Як йдеться на сайті президента Італійської Республіки, зустріч Зеленського та Маттарелли відбудеться у середу, 9 липня.

Зазначається, що зустріч президентів України та Італії запланована у Квіринальському палаці на 17:00 за київським часом. Після неї відбудеться пресконференція.

У четвер, 10 липня, розпочнеться Конференція з відновлення України у Римі.

ForUA.com нагадує,  попередня зустріч Зеленського та Маттарелли відбулася 10 січня. Тоді він анонсував можливий візит президента Італії в Україну.

У понеділок, 7 липня, Володимир Зеленський провів переговори з Кіром Стармером – прем’єр-міністром Великої Британії.

Під час розмови вони приділили увагу подальшій співпраці двох країн та майбутній зустрічі "Коаліції охочих".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ІталіяРимВолодимир Зеленськийвійна в Україні
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