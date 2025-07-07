В українському МЗС пропонують Лаврову починати денацифікацію з Москви

Міністерство закордонних справ України відреагувало на умови Росії для укладання мирної угоди, які озвучив очільник російського МЗС Сєргєй Лавров.

«Належна «денацифікація» має розпочатися з Москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп – азербайджанців та інших народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших. Войовнича риторика Лаврова демонструє, що Росія відкидає мирні зусилля і натомість вдається до ультиматумів типу 2022 року», – написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х.

У МЗС закликали партнерів невідкладно «вдарити по цих російських «денацифікаторах» новими, жорсткими санкціями, щоб повернути їх до реальности».



Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров в інтерв’ю угорській газеті Magyar Nemzet заявив, що Росія наполягає на тому, щоб мирна угода з Україною передбачала демілітаризацію і денацифікацію країни. За його словами, угода також повинна передбачати відмову від усіх судових позовів проти Росії, скасування санкцій і повернення активів.

Кремль закликав до «денацифікації» й «демілітаризації» України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше зазначав, що ці умови рівнозначні вимогам зміни режиму, встановлення проросійського маріонеткового уряду в Україні і значних обмежень здатності України захищатися від майбутньої російської агресії.