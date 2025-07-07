Резерв житла для постраждалих від обстрілів киян: 20 квартир і 41 кімната в гуртожитках

Питання забезпечення житлом мешканців пошкоджених та зруйнованих внаслідок атак РФ будинків у Києві вирішується наданням тимчасового житла або матеріальної допомоги на оренду, повідомила на запит агентства "Інтерфакс-Україна" пресслужба КМДА.

Зокрема, 18 січня 2024 року Київради рішенням №7587/7628 дозволила КП "Фінансова компанія "Житло-інвест" тимчасово надавати квартири, які є на балансі підприємства, для забезпечення тимчасовим житлом мешканців квартир житлових будинків міста Києва, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів та диверсій, спричинених збройною агресією РФ.

Втім, йдеться про вкрай невелику кількість такого житла: на сьогодні в резерві "Житло-інвесту" є всього 20 квартир з оздобленням у будинках за трьома адресами: вул.Кадетський Гай, 10, вул.Михайла Максимовича, 32Б, вул.Братів Чибінєєвих, 8.

Як повідомляється, ці квартири надаються на період відновлення пошкоджених житлових будинків на умовах тимчасового безоплатного користування та обов'язкової оплати отримувачами вартості житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства та затверджених тарифів.

Також є можливість оренди об'єктів маневреного фонду, закріплених за КП "Спецжитлофонд". Наразі тут є 41 вільна кімната в гуртожитках.

До того ж кияни можуть звернутися за адресною матеріальною допомогою за міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам". Так, у першому півріччі 2025 року одноразову адресну матеріальну допомогу в 10 тис. грн отримали 3807 киян, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок збройної агресії РФ. За програмою компенсації житла таку допомогу в розмірі 40 тис. грн було надано 378 мешканцям столиці.

Наразі також є можливість отримати щомісячну, але не довше, ніж на рік, адресну матеріальну допомогу в розмірі 20 тис. грн. Станом на початок липня для її отримання надійшло 83 звернення. На 2025 рік в межах програми передбачене фінансування цих заходів на загальну суму 960 млн 607 тис. 400 грн.

Як повідомлялося, загалом з початку великої війни у 2022 році станом на 1 липня цьогоріч в столиці пошкоджено 1754 багатоквартирні та 137 приватних будинків.