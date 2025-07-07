Міністерство оборони України оголосило про запуск нової цифрової системи постачання озброєння для ЗСУ під назвою DOT-Chain Defence. Ця система, яку вже охрестили "маркетплейсом зброї", покликана значно прискорити закупівлю та доставку критично важливого обладнання, такого як дрони, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та роботизовані системи, на фронт.

За інформацією Міноборони, DOT-Chain Defence має на меті зменшити бюрократію та оптимізувати процес постачання, який раніше міг займати місяці. Очікується, що завдяки новій системі, постачання відбуватиметься лише за кілька тижнів.

На першому етапі до пілотного проєкту залучено 10 бойових бригад. Агентство оборонних закупівель вже отримало мільярд гривень, які спрямовані на забезпечення цих бригад FPV-дронами через нову IT-систему Державного оператора тилу. У майбутньому перелік доступних позицій буде розширений.

Ключовою перевагою DOT-Chain Defence є надання військовим частинам можливості самостійно обирати обладнання, яке їм дійсно потрібне. Це забезпечить фінансування, логістику та прямий зв'язок з виробниками без зайвих затримок.

Як Працює DOT-Chain Defence?

Система функціонує за прозорими правилами, що забезпечують ефективну взаємодію між усіма учасниками процесу:

Для військових: Забезпечується можливість самостійно обирати, замовляти та бронювати необхідні засоби. Військові також зможуть залишати відгуки та отримувати прямі відповіді від постачальників, що покращить зворотний зв'язок та адаптацію до потреб поля бою.

Для виробників: Система створює зрозумілий та прямий канал комунікації з армією, дозволяючи швидше реагувати на запити та виробляти потрібне обладнання.

Для держави: Надається можливість оперативно аналізувати реальні потреби війська та ухвалювати рішення на основі об'єктивних даних, що сприятиме більш ефективному використанню ресурсів.