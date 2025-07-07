Суперлюксовий Bentley розбився у нетверезому ДТП в Києві через день після покупки

У Києві сталася курйозна пригода з новим суперлюксовим кросовером Bentley Bentayga — автомобіль розбили через день після його реєстрації.

Інцидент стався майже опівночі 6 липня на Жуковому острові. За повідомленнями очевидців, власник разом з друзями святкували покупку в пляжному клубі Mayachok. У стані сильного алкогольного сп’яніння власник сів за кермо, разом з ним були чоловіки, дівчата та собачка, повідомляє Телеграф.

Недовга поїздка закінчилася перекиданням авто в кювет після того, як водій не впорався з керуванням та зніс трухляве дерево. На щастя, всі пасажири, включно з собакою, залишилися живі — лише з легкими подряпинами. Сам водій був настільки напідпитку, що запитав: «А хто був за кермом?»

Автомобіль зазнав значних пошкоджень — на ньому практично не залишилося цілих частин. І це лише через день після реєстрації. Реєстрація, до речі, настільки свіжа, що держномер навіть ще не б'ється по базах.

Довідка: Bentley Bentayga — середньорозмірний кросовер сегменту "суперлюкс", що випускається британською компанією Bentley Motors з 2015 року. Вартість нового такого авто стартує в Україні від 17 мільйонів гривень за базову комплектацію.