Агенти ФСБ готували теракт проти бійців «Азову»

У Запоріжжі Служба безпеки України затримала двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти бійців 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України.

За даними слідства, агенти мали закласти саморобний вибуховий пристрій під службовий автомобіль азовців, які перебувають на передовій. Теракт планувався на замовлення ФСБ РФ.

Зловмисники — дві особи з кримінальним минулим, раніше судимі за розбій та наркоторгівлю. В поле зору російських спецслужб вони потрапили через дружину одного з них, яка проживає в окупованому Бердянську та працює на ворога.

Рецидивісти виготовили вибуховий пристрій власноруч, після чого почали відстежувати маршрут та місце стоянки українського військового транспорту. Крім того, зловмисники планували встановити приховану камеру з онлайн-трансляцією — для дистанційної активації вибухівки в момент, коли воїни «Азову» наблизяться до авто. СБУ спрацювала на випередження — теракт вдалося запобігти на стадії підготовки.

Обох затриманих взято під варту без права на заставу. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.