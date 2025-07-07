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Надзвичайні події

На Дніпропетровщині перекинувся пасажирський автобус: є жертви

На Дніпропетровщині перекинувся пасажирський автобус: є жертви

Уранці 7 липня в Петриківському районі Дніпропетровської області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: на трасі перекинувся пасажирський автобус. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще 28 — отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані, повідомили у поліції Дніпропетровської області.

За попередніми даними слідства, водій автобуса марки VAN HOOL, який рухався автошляхом між населеними пунктами, не впорався з керуванням. У результаті транспортний засіб з’їхав з дороги й перекинувся на узбіччі.

«Встановлено, що внаслідок аварії загинув один пасажир, ще 17 людей отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили до медичних закладів для надання необхідної допомоги», — йдеться в офіційній заяві поліції.

На місці тривають слідчі дії. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, призначено відповідні експертизи. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини).

Подібні аварії з пасажирськими автобусами, на жаль, трапляються регулярно. Експерти неодноразово наголошували на проблемах з дотриманням правил водіння на міжміських маршрутах, особливо в ранкові години, коли водії можуть бути втомленими або не зосередженими.

 

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аварія автобусу на Дніпропетровщині
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