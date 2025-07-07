Посланець Трампа зустрінеться з Зеленським у Римі

Посланець Трампа Кіт Келлог планує цього тижня відвідати Рим для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Візит відбудеться в рамках Міжнародної конференції з відновлення України, яку 10–11 липня прийматиме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела, обізнані з планами делегації.

Очікується, що Келлог стане представником адміністрації Трампа на конференції у Римі. Він має провести низку зустрічей, зокрема — перемовини з Зеленським, а також — обговорити бачення адміністрації Трампа щодо післявоєнної підтримки України та безпекових гарантій. Наразі невідомо, чи до нього приєднаються інші представники оточення Трампа.

Участь у конференції також підтвердили Президент Зеленський, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, представники G7, ЄС, міжнародних фінансових інституцій та бізнесу

Конференція у Римі стане однією з ключових подій, присвячених міжнародній координації допомоги Україні — як фінансової, так і технічної, з особливим акцентом на відбудову критичної інфраструктури, енергетику, медицину, освіту та економічні реформи.