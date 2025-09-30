﻿
Зеленський порушував питання передачі Україні Tomahawk на зустрічі з Трампом, - Келлог

Питання щодо можливості передачі ракет Tomahawk Україні підіймалося президентом Володимиром Зеленським на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Генеральній Асамблеї ООН.

Спеціальний посланник з питань України Кіт Келлог наголосив, що говорить не від імені президента США, адже той говорить від свого імені досить чітко, і він визначає політику США, а не Келлог, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання щодо можливості передачу США Україні американських крилатих ракет великої дальності Tomahawk, Келлог зауважив, що Tomahawk – це передова ракетна система у США, і одна з наших висококласних систем.

"Наскільки я розумію - а я не був на зустрічі - з того, що я розумію, читаючи публічні звіти, питання ракет Tomahawk для України підіймалося президентом Зеленським на зустрічі з президентом Трампом на Генеральній Асамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку. Також не було жодних коментарів, чи так, це станеться чи ні, це станеться. Знову ж таки, у публічних звітах підтверджується, що був запит", - зазначив генерал.

Келлог наголосив, що остаточне рішення ухвалить Трамп.

"Але рішення не було ухвалено", - додав він.

Нагадаємо, Україна використовує Patriot лише для збиття балістичних ракет.

