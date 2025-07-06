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Культура

50-річна Мел Браун зі Spice Girls вийшла заміж у Лондоні

50-річна Мел Браун зі Spice Girls вийшла заміж у Лондоні

У Лондоні заміж вийшла Мел Бі з гурту Spice Girls (її ще називають Scary Spice). Наречений - 37-річний перукар Рорі МакФі - на весіллі був у кілті. 

Діамантову обручку він подарував 50-річний Мел Браун ще у 2022 році.

З усіх колег по культовій групі на весіллі була лише Емма Бантон, baby spice.

Вікторія Бекхем (Пош) ввічливо послалася на давно заплановану поїздку, що з Мел Сі (Мелані Чісхолм) - не відомо, а з Джеррі Геллоуей у Мел Бі давно натягнуті відносини через одкровення на телебаченні з боку Мел про лесбійський роман.

ForUA.com нагадує, поп-гурт Spice Girls був створений у Лондоні в 1994 році. За 18-річну кар'єру його сингли очолювали хіт-паради 11 разів. Зі своїм лозунгом-мантрою "girl power" вони переосмислили концепцію жіночої групи, націлившись на молоду жіночу аудиторію.

Вони очолили відродження підліткової (teen pop) поп-музики в 1990-х роках, були основною частиною ери "Крутезна Британія" (Cool Britannia) і стали іконами поп-культури десятиліття.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

весілляЛондонНовини шоу-бізнесазнаменитості
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