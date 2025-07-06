СБУ затримала чоловіка за теракт в Одесі

На вулиці Варненській в Одесі вранці 5 липня вибухнув автомобіль Opel. Постраждав чоловік, який перебував у салоні. В СБУ області заявили, що вибух авто в Київському районі Одеси вранці 5 липня кваліфікували як спробу теракту.

Невдовзі підозрюваного було затримано по гарячих слідах, йому повідомили про підозру.

У місцевій поліції заявили, що вранці отримали повідомлення на спецлінію 102 про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській у Київському районі Одеси.

Постраждав чоловік, який перебував у салоні транспортного засобу.

В управлінні СБУ в Одеській області заявили, що вибух авто в Київському районі Одеси вранці 5 липня кваліфікували як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами справи, поплічником країна-агресора, якого затримали та якому повідомили про підозру у вчинені теракту, виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Його завербували через Telegram-канали.

Як встановило розслідування, за інструкцією спецслужби РФ агент під зазначений куратором автомобіль заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Аби забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант навпроти спланованого місця теракту встановив телефон із віддаленим доступом для ворога.

Після підриву агент, сподіваючись “залягти на дно”, намагався виїхати з Одещини.

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи, щоб встановити всі обставини злочину.