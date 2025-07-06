Трамп не впевнений у здатності закінчити війну в Україні

Після розмов із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи йому вдасться завершити війну в Україні.

Трамп сказав про це журналістам 5 липня на борту президентського літака Air Force One, пише Politico.

– Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це, чи ні (закінчення війни в Україні – ред.), – сказав Трамп.

На запитання, чи є завершення війни в Україні для нього пріоритетом, він відповів ствердно, та запевнив, що прагне досягти миру.

Трамп підкреслив, що США надавали підтримку багатьом країнам, а ситуацію в Україні охарактеризував як “угоду Байдена”.

– Це не угода Трампа. Я намагаюся її завершити, – додав він.

Телеканал NBC News з посиланням на трьох американських чиновників повідомив, що рішення Пентагону призупинити постачання зброї Україні було необґрунтованим.

За результатами проведеного аналізу, пакети військової допомоги для Києва не становили загрози для національних запасів США.

За словами трьох помічників конгресменів і колишнього високопосадовця, обізнаного з ситуацією, ініціатива про призупинення військових поставок Україні була особистим рішенням міністра оборони Піта Гегсета.

Розмова Трампа із Зеленським та Путіним

Це вже третій випадок, коли Хегсет самостійно припиняє допомогу Києву. У попередні рази – в лютому та травні – його дії були скасовані через кілька днів після ухвалення.

Остання телефонна розмова між Трампом і Путіним відбулася 3 липня. Після неї президент США заявив, що не зміг досягти “жодного прогресу” у питанні припинення бойових дій.

4 липня Трамп також поспілкувався з Володимиром Зеленським. Президенти обговорили посилання російських ударів по Україні та потребу в додаткових системах протиповітряної оборони. Розмова тривала приблизно 40 хвилин.