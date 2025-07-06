Китай може використати РФ для відволікання уваги від Тайваню, – Рютте

Китай може втягнути Росію у війну проти країн НАТО, щоб відволікти Альянс від подій в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

У разі, якщо Пекін ухвалить рішення атакувати Тайвань, він із великою ймовірністю залучить Росію для відкриття нового фронту в Європі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю The New York Times.

Рютте підкреслив, що Сполучені Штати, забезпечуючи безпеку НАТО на європейській території, також захищають і власні інтереси в Азії.

США не можуть почуватися у безпеці, якщо незахищеними залишаться Європа, Атлантика й Арктика.

Генсек вважає, що Пекін може скористатися Росією як важелем відволікання США в Європі для реалізації власних агресивних планів щодо Тайваню.

На його думку, західним союзникам не слід бути “наївними щодо цього”.

– Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму молодшому партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО, – пояснив він.

На думку Рютте, це – один із найбільш реалістичних сценаріїв на майбутнє. Він зазначив, що існують два основні способи стримування можливої агресії з боку Китаю та Росії.

Перший – зробити атаку на НАТО настільки згубною для Кремля, щоб у Москві ніколи не ризикнули реалізувати подібний план.

– А по-друге, співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном – те, що президент Трамп дуже активно пропагує. Тому що у нас є тісний взаємозв’язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном, – додав генсек.

Останнім часом Китай став активніше демонструвати підтримку Москві, хоча раніше тримав формально нейтральну позицію.

Під час перемовин із представниками ЄС Пекін недвозначно дав зрозуміти, що не дозволить Росії програти, а Україні – перемогти.

На думку експертів, Росія для Китаю – не лише зручний інструмент тиску на Захід, але й важливе джерело ресурсів.

Китай продовжує імпортувати великі обсяги російської нафти й газу, а нещодавно Росія різко збільшила експорт металів до КНР.