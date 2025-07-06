"Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати" - Зеленський про розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його остання телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом була найрезультативнішою з усіх попередніх. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Напевно, це була найкраща розмова за весь час, максимально продуктивна. Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot - ключ до захисту від балістики", - наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Трамп добре обізнаний у ситуації, й вони домовилися спільно працювати над посиленням захисту українського неба.

Журналіст Барак Равід із посиланням на джерела зазначив, що лідери обговорили активізацію російських атак та можливе постачання систем ППО. Розмова тривала близько 40 хвилин.

За інформацією Axios, Трамп пообіцяв допомогти з питанням протиповітряної оборони та розібратися з паузою в американській військовій допомозі.

ForUA.com нагадує, президент Володимир Зеленський провів важливу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

У центрі обговорення були питання зміцнення обороноздатності України, зокрема захисту неба, та перспективи мирного врегулювання війни.