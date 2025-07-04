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Польща купила у Сеула 180 танків K2

Польща купила у Сеула 180 танків K2

Польща та Південна Корея підписали контракт на постачання озброєнь, повідомляє агентство Yonhap. Сеул продасть Варшаві 180 танків K2 за понад $6 млрд.

117 танків будуть вироблено на заводі Hyundai Rotem у Південній Кореї, решта - на підприємстві у Польщі.

"Друга угода про експорт танків К2 підтверджує міцну співпрацю Південної Кореї та Польщі у сфері озброєнь", - сказав міністр оборони Південної Кореї Сок Чон Гун.

Угода щодо продажу танків стала продовженням серії угод, які підписали Варшава та Сеул у 2022 році.

Після збільшення видатків польської влади на допомогу Києву країна також закупила самохідні гаубиці К9 та штурмовики FA-50.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ПольщаПівденна Кореяозброєння та техника
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