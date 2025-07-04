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Спорт

В оновленому міжнародному шаховому рейтингу Анна Музичук посіла четверте місце

В оновленому міжнародному шаховому рейтингу Анна Музичук посіла четверте місце

Міжнародна шахова федерація оновила рейтинги ЕЛО серед чоловіків та жінок, за підсумками якого Анна Музичук увійшла до четвірки кращих.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, українка Анна Музичук піднялась з сьомого на четверте місце, набравши 9 очок протягом червня. Попереду залишаються три китаянки – Хоу Іфань, чинна чемпіонка світу Цзюй Венцзюнь та Лей Тінцзе.

Марія Музичук продовжує утримувати 13 сходинку, маючи рейтинг 2486. До двадцятки кращих також входить Юлія Осмак – 2470.

Серед чоловіків найкращий рейтинг серед українців має Ігор Коваленко – 2676 очок та 46 місце. До 50 кращих шахістів світу також потрапив Павло Ельянов – 48 позиція.

Легендарний Василь Іванчук посідає 88 місце світового рейтингу, маючи 2641 очок ЕЛО.

Нагадаємо, в середині червня Анна Музичук посіла третє місце на командному чемпіонаті світу з рапіду.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

шахиАнна Музичук
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