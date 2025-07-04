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Токсичний смог накрив Київ після нічної атаки ворога

Токсичний смог накрив Київ після нічної атаки ворога

У ніч на 4 липня Київ накрив густий смог. За даними Київської міської військової адміністрації, у повітрі зафіксовано високу концентрацію продуктів горіння, спричинену масованим російським обстрілом, який призвів до численних пожеж у столиці. Наразі у Києві повітря аж у 16 разів гірше за норму.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Він закликав мешканців після завершення повітряної тривоги зачинити вікна та утриматися від прогулянок, особливо людям із хронічними хворобами дихальних шляхів.
"Країна-терорист Росія наробила лиха. Нічого крім терору і вбивств росіяни не несуть. Це факт", — заявив Ткаченко.
Наразі в столиці семеро постраждалих, зруйновано житлові будинки, пошкоджено автомобілі та іншу інфраструктуру в різних районах столиці.

Теги:

обстріл Києва 4 липнятоксичний смог
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