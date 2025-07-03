Зеленський нагородив 11-річного волонтера з Данії

У Данії президент Володимир Зеленський вручив відзнаку «Майбутнє України» 11-річному волонтеру Єнсу Фогу Томсену. Про це Зеленський написав у Телеграмі.

"У Данії вручив особливу нагороду – відзнаку «Майбутнє України» – 11-річному волонтеру Єнсу Фогу Томсену. З минулого року він власноруч виготовляє великодні прикраси та завдяки їх продажу зібрав понад 34 тис. данських крон і придбав шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни", - написав глава держави.

За його словами, 11-річний волонтер став першим іноземцем, який отримав цю нагороду.

"Завжди будемо вдячні всім, хто щиро співпереживає нашим людям і допомагає Україні. Дуже вдячний Єнсу – від усіх наших людей, від українських дітей", - додав Зеленський.