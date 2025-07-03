Ситуація на Сумщині: окупанти намагаються сковувати Сили оборони обстрілами вздовж сотень кілометрів лінії кордону

Противник і надалі здійснює активні обстріли вздовж північного кордону України, охоплюючи Чернігівську, Сумську та частково Харківську області. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська намагаються сковувати Сили оборони обстрілами вздовж сотень кілометрів лінії кордону, а також завдають ударів по внутрішніх районах прикордонних областей.

– Здебільшого застосовується авіація на Сумщині — там спостерігається найбільша концентрація ударів, — повідомив Мисник. Також, за його словами, ворог активно використовує всі типи безпілотників, зокрема FPV-дрони, дрони з оптоволоконним управлінням та ударні БпЛА типу «Шахед».

Попри інтенсивність атак, ситуація на Сумщині залишається контрольованою, зазначив речник. При цьому основну активність ворога, включно з обстрілами та концентрацією живої сили, фіксують на північно-слобожанському напрямку.

– Там також противник використовує свою чисельну перевагу, — додав Мисник.

Зірвати масштабний наступ рф на Сумщині вдалося завдяки ударам вглиб ворога, використанням Силами оборони місцевості рельєфу та сезонним перевагам.