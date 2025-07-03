Росія вдруге за добу обстріляла Одесу — є жертви та руйнування

Сьогодні вдень російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки касетною балістичною ракетою загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телемарафоні.

«Є двоє загиблих і шестеро поранених. Одному з постраждалих вже надано медичну допомогу, інші ще встановлюються. Один з них — водій вантажівки», — зазначив Кіпер.

Серед поранених - двоє сирійців, повідомляє МЗС. Також пошкоджено іноземне вантажне судно. У момент удару на причалі відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе та Прінсіпі, додає Мінрозвитку.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено або знищено близько 400 об’єктів портової інфраструктури України та понад 30 цивільних суден. Постраждали щонайменше 106 цивільних осіб.

Одеський порт є одним з ключових логістичних вузлів України, і системні атаки РФ на його об'єкти розглядаються як спроба заблокувати експорт і завдати шкоди економіці.

Це вже друа атака на Одесу протягом доби. Сьогодні вночі місто атакували дрони-камікадзе типу Shahed. У результаті нічного обстрілу постраждала дев’ятиповерхівка — вогонь охопив верхні поверхи будинку. Повністю зруйновано 6 квартир, ще 36 частково пошкоджено. Постраждали 6 людей, ще 11 вдалося врятувати.