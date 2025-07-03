Окупанти вперше використали Маріупольський порт для перевезення військової техніки

Україна вперше зафіксувала використання порту в тимчасово окупованому Маріуполі для постачання бронетехніки.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Вночі 3 липня росіяни повністю перекрили рух Приморським бульваром і проспектом Луніна до площі Луніна з обох сторін, пропускали лише за наявності реєстрації чи прописки до 05:00. У цей час із території порту та судноремонтного заводу військові та «цивільні» тягачі вивозили бронетехніку — були помічені БМП та танки, які перевозили у напрямку Запорізької області.

Андрющенко підкреслив, що це перший за весь час окупації зафіксований випадок повноцінного використання порту Маріуполя з військовою метою. Росіяни змінюють логістику через проблеми у Запорізькій області, тому значення порту Бердянськ зменшиться, а роль порту Маріуполя, навпаки, зростатиме, що, на думку експерта, є негативною новиною для України.