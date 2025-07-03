Тайсон Ф'юрі оголосив дату третього бою з Олександром Усиком

Британець Тайсон Ф'юрі висловив готовність повернутися у професійний бокс заради бою з українцем Олександром Усиком. Цю інформацію підтвердив саме боксер у своєму дописі на сторінці в Instagram, хоча раніше було оголошено, що він завершив кар'єру.

Ф'юрі завершив кар'єру після другого поєдинку з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. У ньому британець програв одностайним рішенням суддів.

На початку липня Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що домовився з Ф'юрі щодо його повернення в ринг. Ба більше, функціонер натякнув, що повернення британця має відбутися заради трилогії з Олександром Усиком.

"«Циганський король» повернеться. Я розмовляв з ним, і він мені пообіцяв, що буде на Riyadh Season у 2026 році... Нам треба влаштувати полювання на кролика", — зазначив Туркі.

Згодом сам Ф'юрі підтвердив інформацію про намір повернутися у боксерський ринг — і саме заради третього поєдинку проти Усика.

"18 квітня 2026, стадіон «Вемблі». Трилогія", — підписав допис британський боксер.

Ф'юрі двічі поступався Усику у титульних поєдинках. Спершу у травні 2024-го українець роздільним рішенням суддів переміг британця, ставши абсолютним чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBF. Через сім місяців Усик вдруге переміг Ф'юрі — на цей раз одностайним рішенням суддів, захистивши пояси WBA, WBO та WBC. Обидві поразки проти Усика стали першим в професійній кар'єрі.

Сам Усик готується до бою-реваншу з Даніелем Дюбуа, на кону якого буде звання абсолютного чемпіона світу. Поєдинок відбудеться у суботу, 19 липня.