Штурмові групи на Сумщині втрачають активність

Російські війська протягом останньої доби продовжують обстрілювати прикордонні регіони України, зокрема Сумську, Чернігівську та Харківську області. Водночас активність штурмових груп на Сумському напрямку помітно знизилася, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі програми «Ми-Україна».

«Просування малих штурмових груп у Сумській області вдається стримувати, і зараз їхня активність значно знизилася», — заявив Демченко.

Він також зазначив, що російські війська активно застосовують авіацію по Сумщині — скидають керовані авіаційні бомби та ведуть обстріли некерованими ракетами. Найбільша активність зафіксована в межах Юнаківської та Хотінської громад.