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ЗСУ просунулися на Сумщині попри перевагу РФ

ЗСУ просунулися на Сумщині попри перевагу РФ

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області — поблизу Андріївки, що на північ від Сум, повідомив Інститут вивчення війни.

На північно-слобожанському та курському напрямках за добу відбулося 11 боєзіткнень. Попри успіхи ЗСУ, ситуація на цьому напрямку залишається напруженою. За даними ISW, 1 і 2 липня російські війська атакували прикордонні райони області. Генштаб ЗСУ підтвердив, що лише за минулу добу противник завдав 9 авіаударів, скинувши 19 керованих авіабомб, та здійснив 337 обстрілів, у тому числі 19 — із РСЗВ.

Український військовий і блогер Станіслав Бунятов повідомляє, що росіяни зазнають “неймовірних втрат” і в агонії стягують резерви, масово використовуючи авіацію та артилерію, щоб утримати позиції.

Водночас, за даними The Wall Street Journal, чисельність російських військ на Сумщині майже втричі перевищує українські сили.

Теги:

війна в Україніситуація на Сумщині 3 липня
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