Занепад освіти: вчителі ще роками залишатимуться на межі бідності

Кабінет міністрів України заклав у проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки поступове підвищення середньої заробітної плати вчителів. Про це йдеться в урядовій постанові №774 від 27 червня 2025 року.

Згідно з документом, у найближчі три роки зарплата педагогів зросте з нинішніх 15 тисяч гривень до аж 20 тисяч:

2024 рік — 15 000 грн

2025 рік — 15 000 грн

2026 рік — 17 000 грн

2027 рік — 18 300 грн

2028 рік — 20 000 грн

Ці суми вказані без урахування єдиного соціального внеску.

За даними уряду, найнижчі зарплати у сфері освіти наразі складають 14 593 грн, і попри зростання на 17,3% за рік, вони значно поступаються прогнозованій середній зарплаті по Україні, яка у 2028 році, за очікуваннями, становитиме 39 758 гривень до вирахування податків.

Одночасно із поступовим, так званим, зростанням зарплат уряд прогнозує значне скорочення кількості учнів та шкіл: Кількість школярів у 2024 році становила 4 089 824. У 2025 очікується зменшення на 200 тисяч — до 3 889 800. А кількість шкіл з 13026 зменьшиться до 10 500 у 2028 році.