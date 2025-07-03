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Надзвичайні події

Зрадник у погонах наводив ракети на українські аеродроми

Зрадник у погонах наводив ракети на українські аеродроми

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію, в ході якої затримала російського «крота» у лавах Повітряних сил ЗСУ. Як повідомили в СБУ, йдеться про майора ПС, який передавав ворогу дані про авіаційну інфраструктуру української армії. Його діяльність могла призвести до ракетно-дронових атак по стратегічних об'єктах.

Затримання відбулося на Львівщині. За даними військової контррозвідки, офіцер співпрацював із російськими спецслужбами, зокрема з відділом спецоперацій «Альфа» ФСБ. Координував його дії кадровий співробітник ФСБ Олександр Бєлодєдов.

Агент мав передати ворогу координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та технічних центрів обслуговування бойових літаків. Ці об’єкти мали стати цілями для масованих ракетних ударів з боку РФ.

З'ясувалося, що чоловіка завербувала його колишня дружина — ексвійськова, яка після окупації Мелітополя перейшла на бік агресора і працює на спецслужби РФ. Їй уже повідомлено про підозру у держзраді — заочно.

Наразі затриманий перебуває під вартою. За державну зраду в умовах воєнного стану йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги:

СБУросійський крот
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