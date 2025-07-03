Пауза в постачанні зброї США: тимчасова перешкода чи початок нової стратегії

Адміністрація Трампа призупинила поставки частини військового озброєння Україні, зокрема ракет і систем ППО, які зберігалися на складах у Польщі. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Серед заблокованої зброї — понад 20 ракет Patriot PAC-3, більше 20 систем ППО Stinger, ракети повітря-земля Hellfire, понад 90 ракет повітря-повітря AIM, а також гранатомети та гаубичні снаряди калібру 155 мм.

Однак у Держдепартаменті США підкреслили, що це не означає повного припинення військової допомоги Україні. Речниця Теммі Брюс заявила, що рішення про призупинення поставок — це лише одна ситуація серед багатьох, а США мають інші варіанти підтримки. Зобов’язання щодо ракет Patriot залишаються в силі.

Речник Міноборони США Шон Парнелл заявив, що відомство аналізує можливості, аби забезпечити відповідність допомоги новим пріоритетам адміністрації. «Ми не будемо розголошувати обсяги чи типи озброєння, які можуть передаватись Україні, а також строки таких поставок», — зазначив він.

За повідомленнями Пентагону, Київ також розглядає можливість закупівлі американської зброї через європейські країни для подальшої передачі ЗСУ.

Раніше припинення постачань аргументували необхідністю захисту обороноздатності США. Водночас у Пентагоні запевняють, що підтримка України триватиме, хоч і в нових форматах.