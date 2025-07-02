Євросоюзники вимагають роз’яснень від Білого дому щодо рішення Трампа припинити військову допомогу Україні, – Bloomberg

Рішення США про припинення деякої військової допомоги Україні стало несподіваним для європейських чиновників. Про це у середу, 2 липня, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Як повідомив один із чиновників на умовах анонімності, офіційні особи були приголомшені зокрема через те, що вони намагаються знайти способи компенсувати зменшення американської допомоги. Він додав, що переговори відбуваються за зачиненими дверима.

Співрозмовники Bloomberg додали, що європейські союзники вимагають роз’яснень від Білого дому щодо цього рішення, причому деякі з них вважають, що позиція може бути пом’якшена або скасована.

ForUA.com нагадує, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США наразі з’ясовують деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема, ППО, на всіх робочих рівнях.

1 липня видання Politico повідомило, що Пентагон тимчасово зупинив постачання деяких ракет для систем ППО та інших високоточних боєприпасів до України через занепокоєння щодо надмірного скорочення власних арсеналів США. За даними видання, рішення було ухвалене ще на початку червня, але набрало чинності лише тепер.

Згодом прессекретарка Білого дому Анна Келлі підтвердила рішення про припинення постачань до України деякої зброї після огляду допомоги Міністерством оборони та підтримки інших країн.

2 липня Міністерство оборони України у відповідь на заяву Білого дому про припинення передачі Києву деяких видів зброї повідомило, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку чи зміну графіків постачання погодженої раніше військової допомоги з боку США та наразі уточнює деталі.

Того ж дня МЗС України писало, що заступниця глави відомства Мар’яна Беца зустрілася з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джоном Гінкелем для обговорення даного питання. Зазначалося, що Україна та США проводять консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, та подальших контактів між країнами, які сприятимуть відновленню постачання зброї.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Сполучені Штати Америки продовжують постачання озброєння Україні, зокрема й ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.