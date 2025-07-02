Окупанти стратили вже понад 260 українських військовополонених, – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених.

Про це він розповів під час пресконференції, передає "Укрінформ".

За словами Лубінця, за останній рік значно зросла кількість випадків страт українських військових. В Офісі омбудсмена вважають, що саме вище військове керівництво Росії санкціонує це.

– За нашими даними, станом на сьогодні відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік. Ми розуміємо, що таке ставлення до українських військовополонених ухвалено на самому “верху”. На жаль, ми бачимо це в реаліях, – заявив омбудсмен.

ForUA.com нагадує, 10 квітня агентство Associated Press повідомило, що на Запоріжжі неподалік села Пʼятихатки у березні 2025 року російські окупанти розстріляли чотирьох українських воїнів. Наших військових вивели із напівзруйнованого будинку, вони лягли обличчям до землі, а далі окупанти розстріляли їх у спини.

У лютому Дмитро Лубінець повідомив про розстріл українських військовополонених на Курському напрямку. Ймовірно, то були воїни 82 бригади.

Також повідомлялося, що бійці 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ліквідували в Курській області підрозділ російських морських піхотинців зі 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Ця бригада розстрілювала українських військових.