Z-блогери поширюють чутки про ліквідацію начштаба ЧФ РФ, віце-адмірала Ахмерова

У тимчасово окупованому Росією Криму нібито ліквідували першого заступника командувача Чорноморським флотом Ільдара Ахмерова. Він також є начальником штабу флоту, і має звання віце-адмірала.

ГУР поки не повідомляло про ліквідацію віцеадмірала

Наразі інформація потребує підтвердження, адже походить з російських джерел. Першими про втрату написали рашистські так звані військові кореспонденти у Telegram.

Z-блогери опублікували схожі пости зі словами: "Це війна", натякаючи на велику втрату для армії Росії. Згодом в одному з каналів з'явилось повідомлення, що "внаслідок підлого удару Головного розвідувального управління Міноборони України загинув Ільдар Ахмеров". Щоправда, у дописі його називають "командувачем Чорноморського флоту РФ".

Проте, в офіційних джерелах йдеться, що з 2024 року командувачем Чорноморського флоту є адмірал Сергій Пінчук. Тим часом Ільдар Ахмеров є начальником штабу, першим заступником командувача Чорноморського флоту ВМФ РФ з 2024 року.

Подробиць можливої ліквідації російського віцеадмірала поки що немає. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України цю інформацію поки що не коментують. У Росії офіційно ліквідацію Ахмерова також не підтверджували.

Ільдар Ахмеров закінчив Тихоокеанське вище військово-морське училище імені Макарова в 1987 році, Військово-морську академію імені Кузнєцова в 2003 році (2003), а в 2013 році завершив навчання у Військовій академії Генерального штабу Російської Федерації.

Ахмеров зробив кар'єру на флоті, пройшовши шлях з посади командира підрозділу бойового управління патрульного корабля "Сторожевий" (1987-1994) і дослужившись до звання контр-адмірала у 2021 році. У 2023 році був заступником командувача Чорноморського флоту, з 2024 року – начальником штабу – першим заступником командувача Чорноморського флоту. 9 грудня 2024 року йому було присвоєно звання віце-адмірала. У Ахмерова є дружина і дві дочки.

Його ім'я внесено до Книги катів українського народу, в якій сказано, що Ахмеров "бере безпосередню участь у плануванні та організації російського військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.